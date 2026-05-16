Принимаются необходимые меры для скорейшего открытия дороги Исмайыллы-Лагич - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

С вечерних часов пятницы на горном участке автомобильной дороги Исмаиллы – Лагич наблюдался обвал скальных пород и камнепад. В результате дорога оказалась заблокирована.

Хотя после первичного вмешательства движение было частично восстановлено, в дальнейшем из-за повторного обрушения крупных обломков скал на дорогу она вновь была закрыта.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Исмаиллинского района Махмуд Сулейманов.

По его словам, из-за опасности проведения работ на территории в ночные часы работы были приостановлены.

«С утренних же часов на территорию была привлечена дополнительная тяжелая техника, и продолжаются работы в направлении очистки дороги от обломков скал и земли. В настоящее время дорога закрыта для движения транспортных средств в обоих направлениях. Профильными структурами принимаются необходимые меры для открытия дороги в кратчайшие сроки», - подчеркнул Махмуд Сулейманов.

В результате обрушения крупных скальных пород на горном участке трассы движение автомобилей ограничено в обоих направлениях. Из-за происшествия транспортное сообщение с рядом населённых пунктов, включая посёлок Лагич, временно прервано.



Источник: MEDIA.AZ