 На саммите НАТО в Анкаре ожидаются важные решения о будущем альянса | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

На саммите НАТО в Анкаре ожидаются важные решения о будущем альянса

First News Media15:27 - Сегодня
На саммите НАТО в Анкаре ожидаются важные решения о будущем альянса

Турция рассчитывает, что на предстоящем 7-8 июля саммите НАТО в Анкаре будут приняты важные решения, касающиеся будущего Североатлантического альянса и архитектуры глобальной безопасности.

Об этом заявил президент республики Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Саммит НАТО, который мы проведем в Анкаре 7-8 июля, имеет критическое значение для альянса. Последние события в регионе и во всем мире только усилили его важность. Мы ожидаем, что в Анкаре будут приняты важные решения, касающиеся будущего альянса и развития архитектуры глобальной безопасности", - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Казахстана, который он посетил 13-15 мая. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

По мнению турецкого лидера, роль НАТО сегодня "значительно изменилась". "Угрозы стали более сложными, риски - более разнообразными, глобальная система - более уязвимой. Мир сильно изменился, и справедливое распределение бремени, искреннее сотрудничество и общее понимание безопасности в рамках НАТО имеют огромное значение для будущего альянса. Как Турция, мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы НАТО была более решительной и готовой к угрозам, с которыми организация сталкивается", - отметил Эрдоган.

Поделиться:
198

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Программы ООН по ...

Общество

В Баку - грозы, в регионах - снег и град - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Политика

Азербайджан и UN-Habitat подписали Письмо о намерениях относительно применения ...

Политика

На платформу «mygov» интегрированы новые услуги для автовладельцев и водителей

В мире

На саммите НАТО в Анкаре ожидаются важные решения о будущем альянса

В Иране заявили о создании механизма контроля судоходства в Ормузе

Эрдоган: Турция остается верна идее евроинтеграции

В ХАМАС подтвердили ликвидацию лидера военного крыла

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Украинского бизнесмена избили и задержали за бросание камней в тюленя - ВИДЕО

Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной

BBC: Пять стран бойкотируют «Евровидение» из-за участия Израиля

Первый случай хантавируса во Франции

Последние новости

Главный министр пакистанской провинции Пенджаб прибыла в Азербайджан для участия в WUF13

Сегодня, 16:04

Принимаются необходимые меры для скорейшего открытия дороги Исмайыллы-Лагич - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:50

В Баку - грозы, в регионах - снег и град - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Сегодня, 15:43

Президент Болгарии примет участие в саммите лидеров в рамках WUF13 в Баку

Сегодня, 15:35

На саммите НАТО в Анкаре ожидаются важные решения о будущем альянса

Сегодня, 15:27

В Иране заявили о создании механизма контроля судоходства в Ормузе

Сегодня, 15:10

Эрдоган: Турция остается верна идее евроинтеграции

Сегодня, 14:57

В ХАМАС подтвердили ликвидацию лидера военного крыла

Сегодня, 14:44

Эрдоган: Турция надеется на урегулирование с США вопроса с F-35

Сегодня, 14:40

В Бангкоке при столкновении поезда с автобусом погибли восемь человек

Сегодня, 14:29

Ирина Горбачева: «Я точно буду возвращаться в Баку» - ФОТО

Сегодня, 14:23

Азербайджан и UN-Habitat подписали Письмо о намерениях относительно применения стандартов WUF13 в будущем - ФОТО

Сегодня, 14:10

На участие в WUF13 зарегистрировались более 40 тыс. человек из 182 стран

Сегодня, 14:00

Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам - ФОТО

Сегодня, 13:56

Россия может вернуться на конкурс «Евровидение»?

Сегодня, 13:52

Летевший в Анталью самолет экстренно сел в Лондоне из-за «бомбы»

Сегодня, 13:50

Глава UN-Habitat: из Баку ожидается глобальный призыв к действиям

Сегодня, 13:45

На платформу «mygov» интегрированы новые услуги для автовладельцев и водителей

Сегодня, 13:30

Стало известно, кто объявит голоса от Азербайджана на «Евровидении 2026» - ФОТО

Сегодня, 13:20

Дипломатический бумеранг: Баку ответил тонко

Сегодня, 13:10
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25