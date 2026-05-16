Эрдоган: Турция остается верна идее евроинтеграции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна остается верной идее и цели вступить в Евросоюз, несмотря на нерешительность и иногда дискриминационный подход со стороны ЕС.

"Мы искренне хотим укрепить как нашу страну, так и ЕС, став его частью. К сожалению, ЕС об этом не знает, но это не означает, что мы должны отказываться от своих идеалов. Мы уже много лет решительно идем по этому пути, предпринимая последовательные шаги. Несмотря на то, что Турция сталкивалась порой с нерешительными, а иногда и откровенно дискриминационными действиями, мы остаемся верны своей цели стать членом ЕС", - сказал он в беседе с журналистами своего пула по возвращении из Казахстана.

Он отметил, что полноправное членство в ЕС для Турции это не способ "конкурировать с кем-либо или препятствовать кому-либо". "Турция - страна, которая берет на себя обязательства, а не является бременем. Каждая платформа, в которой мы участвуем, преумножает свою ценность. Изнутри ЕС мы иногда слышим очень неудачные и поверхностные суждения о нашей стране. Мы объясняем нашим коллегам, что такое отношение вредит Евросоюзу в международном плане", - сказал он.

Турция, по его словам, "представляет для ЕС прекрасную возможность, и союз должен принять историческое решение о том, как воспользоваться этой возможностью". "Как я уже говорил ранее, Европа находится на перепутье, и на этом перепутье она должна гораздо тщательнее оценить ситуацию", - подчеркнул Эрдоган.

Источник: ТАСС