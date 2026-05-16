Для пассажироперевозок в связи с WUF13 выделено 150 автомобилей службы Bakı Taksi

В связи с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13) для перевозки пассажиров задействовано 150 автомобилей службы Bakı Taksi, а также 330 машин, предоставленных операторами такси для перевозок в аэропорт.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

В связи с WUF13 также проведены специальные тренинги для водителей, таксопаркам даны соответствующие поручения.

С учетом мер безопасности такси будут доступны в транспортной зоне Бакинского олимпийского стадиона, где будет проходить мероприятие, и транспортном узле "Кёроглу". В то же время на территории аэропорта пункты посадки и высадки для автомобилей, получивших заказ от операторов такси в связи с мероприятием, установлены перед "Терминалом 2".