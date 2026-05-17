Итоги бакинской встречи министров в рамках WUF13 представят на Генассамблее ООН

Итоги министерской встречи, прошедшей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, будут представлены на промежуточной оценке реализации Новой программы развития городов на Генеральной Ассамблее ООН.

Как сообщает 1news.az, об этом в своем выступлении заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев.

По его словам, сегодняшнее заседание предоставляет министрам возможность оценить достигнутый прогресс, поделиться передовым опытом и определить приоритеты реализации Новой программы развития городов на период до 2036 года.

Анар Гулиев отметил, что итоговое резюме председательства по результатам министерской встречи внесет важный вклад в процесс проведения промежуточного обзора высокого уровня, который состоится в июле этого года на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.