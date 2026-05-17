Анар Гулиев: проведение WUF13 в Баку - это большая честь и серьезная ответственность для Азербайджана

Принятие в Баку 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) — это и большая честь, и серьезная ответственность для Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом в своем выступлении заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

По его словам, Баку, где историческое наследие гармонично сочетается с современным развитием, стал главной платформой для глобального урбанистического диалога на столь важном этапе — в год 10-летия принятия Новой программы развития городов (New Urban Agenda).

Анар Гулиев отметил, что форум имеет особое значение с точки зрения обсуждения таких вызовов, как стремительная урбанизация, дефицит жилья, климатические риски и постконфликтное восстановление. «Обеспечение жильем — это не только социальный вопрос, но и фактор экономического развития, климатической устойчивости и человеческого достоинства», — подчеркнул глава госкомитета.

По его мнению, жилищная политика должна опираться на комплексный подход, охватывающий землепользование, транспорт, инфраструктуру, зеленые зоны и социальную интеграцию.