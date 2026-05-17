ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго (ДРК) и Уганде.

"Генеральный директор ВОЗ после консультаций с государствами-участниками <…> настоящим определяет, что болезнь Эбола, вызываемая вирусом Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", - говорится в заявлении, распространенном ВОЗ. В организации подчеркивают, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии.

Отмечается, что сейчас "существует значительная неопределенность в отношении реального числа инфицированных лиц и географического распространения" заболевания. По данным организации, в трех зонах ДРК зафиксированы 80 смертей, предположительно связанных с Эболой, а также 246 предположительных случаев заражения, 8 из которых лабораторно подтверждены. Кроме того, в Уганде, городе Кампала, 15 и 16 мая были зарегистрированы два лабораторно подтвержденных случая заражения вирусом у лиц, прибывших из ДРК, один из них - со смертельным исходом.

Министр здравоохранения ДРК Самуэль Роже Камба официально объявил 15 мая о новой вспышке в стране лихорадки Эбола. Ее эпицентр находится в районах Монгбвалу и Рвампара конголезской провинции Итури. Первой заболевшей стала работавшая в Буниа медсестра, которая умерла несколько дней назад. У нее был обнаружена разновидность вируса Эбола, известная как Бундибугио, которая считается менее летальным, чем другие его варианты. Основная сложность состоит в том, что против Бундибугио нет вакцины, в отличие от более распространенного вируса Эбола - Заир.

