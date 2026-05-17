Стало известно, как и за кого голосовали азербайджанские телезрители в финале «Евровидения 2026»
16 мая в Вене завершился международный песенный конкурс «Евровидение 2026», победителем которого стала представительница Болгарии Dara с песней «Bangaranga».
Азербайджанские телезрители отдали в финальном голосовании наивысший бал – 12 баллов – Израилю, который по итогам конкурса занял второе место.
Как распределились остальные голоса азербайджанских телезрителей, можно увидеть ниже:
- 12 баллов – Израиль
- 10 баллов – Болгария
- 8 баллов – Финляндия
- 7 баллов – Дания
- 6 баллов – Румыния
- 5 баллов – Австралия
- 4 балла – Украина
- 3 балла – Чехия
- 2 балла – Мальта
- 1 балл – Молдова
Напомним, что профессиональное азербайджанское жюри в конкурсном финале отдало наивысший балл от Азербайджана Италии, которая в итоге заняла пятое место.
