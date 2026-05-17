Стало известно, как и за кого голосовали азербайджанские телезрители в финале «Евровидения 2026»

16 мая в Вене завершился международный песенный конкурс «Евровидение 2026», победителем которого стала представительница Болгарии Dara с песней «Bangaranga».

Азербайджанские телезрители отдали в финальном голосовании наивысший бал – 12 баллов – Израилю, который по итогам конкурса занял второе место.

Как распределились остальные голоса азербайджанских телезрителей, можно увидеть ниже:

12 баллов – Израиль

10 баллов – Болгария

8 баллов – Финляндия

7 баллов – Дания

6 баллов – Румыния

5 баллов – Австралия

4 балла – Украина

3 балла – Чехия

2 балла – Мальта

1 балл – Молдова

Напомним, что профессиональное азербайджанское жюри в конкурсном финале отдало наивысший балл от Азербайджана Италии, которая в итоге заняла пятое место.

