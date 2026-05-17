В Баку проходит открытие 13-й сессии Всемирного форума городов

Фаига Мамедова09:30 - Сегодня
Сегодня в Баку проходит открытие 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает 1news.az, основные мероприятия форума будут организованы на Бакинском олимпийском стадионе.

WUF13, который продлится до 22 мая, организован совместно Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и правительством Азербайджана.

Форум, считающийся одной из самых авторитетных мировых урбанистических платформ, превратит Баку в центр глобальных дискуссий по градостроительству и устойчивому развитию. Тот факт, что для участия в мероприятии зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, оценивается как один из самых высоких показателей в истории WUF.

В рамках форума пройдут широкие дискуссии по вопросам устойчивого развития городов, влияния климатических изменений на городскую среду, современного городского управления, цифровых решений, доступного жилья и экологических подходов. WUF13 выступит в качестве важной международной платформы, объединяющей официальных лиц, представителей международных организаций, мэров городов, экспертов и представителей гражданского общества.

На мероприятии также будут представлены проекты реконструкции, реализуемые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях. Ожидается, что концепции «умного города» и «умной деревни», применяемые в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также работа, проводимая в направлении создания «зоны зеленой энергии», вызовут особый интерес у международных участников.

Проведение WUF13 в Баку в очередной раз демонстрирует возможности Азербайджана по успешному проведению международных мероприятий и активную роль страны в инициативах глобального сотрудничества. Форум также считается важным с точки зрения презентации международной аудитории опыта Азербайджана в области устойчивого развития и современного градостроительства.

В ходе мероприятия, наряду с официальными языками ООН — арабским, китайским, английским, французским, русским и испанским, будет обеспечен синхронный перевод на азербайджанский и турецкий языки.

Отметим, что впервые в истории WUF в программу включен Саммит лидеров. Это считается одним из нововведений, еще больше повышающих международное политическое и стратегическое значение форума.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

