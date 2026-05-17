Президент Сербии Александар Вучич сегодня посетит Азербайджан
Президент Сербии Александар Вучич 17-18 мая будет находиться с рабочим визитом в Азербайджане.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу администрации президента Сербии, глава государства примет участие в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.
Отмечается, что после церемонии открытия Вучич примет участие в выступлениях высокопоставленных представителей ООН, ведущих международных компаний, а также глобальных организаций гражданского общества, работающих в сфере устойчивого развития.
Президент Сербии выступит в рамках основной программы форума с участием глав государств и правительств.
Также запланирован ряд встреч Александра Вучича с участниками форума и высокопоставленными должностными лицами.