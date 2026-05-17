Как и за кого проголосовало профессиональное жюри Азербайджана на конкурсе «Евровидение 2026»? - ВИДЕО
Cтраны-участницы международного песенного конкурса «Евровидение-2026» объявляют в прямом эфире результаты голосования профессионального жюри.
Результаты голосования Азербайджана в эфире канала ITV объявила участница «Евровидения 2012», заслуженная артистка Азербайджана Сабина Бабаева - голоса профессионального жюри распределились следующим образом:
- 12 баллов - Италия
- 10 баллов - Украина
- 8 баллов - Сербия
- 7 баллов - Хорватия
- 6 баллов - Албания
- 5 баллов - Болгария
- 4 балла - Израиль
- 3 балла - Румыния
- 2 балла - Мальта
- 1 балл - Чехия
