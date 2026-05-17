Министр Гвинеи: Социальное жилье должно быть устойчивым к изменениям климата

Обеспечить мир жильем — значит гарантировать, что каждый гражданин, где бы он ни находился, имеет доступ к достойным условиям проживания.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщил Мухамед Ламине Си Ванне, министр градостроительства, жилищного строительства и территориального развития Гвинейской Республики, Западной Африки, отвечая на вопросы журналистов в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Однако при решении жилищных вопросов необходимо учитывать и развитие инфраструктуры, чтобы интегрировать Цели устойчивого развития и одновременно сохранить окружающую среду.

Сегодня в Азербайджане прошел сильный дождь — это поистине благословение для нас. Это отражает процветание и позитивную атмосферу, царящую в Азербайджане.

Кроме того, Азербайджан является ярким примером страны, которая реализует не только цели развития, но и обязательства, принятые в Найроби в ходе Африканского форума, прошедшего там в прошлом месяце.

Сегодня мы находимся здесь с большим воодушевлением, чтобы укрепить взаимосвязь между жизнестойкостью социального жилья и защитой окружающей среды перед лицом климатических изменений», — отметил министр.