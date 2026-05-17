 На сегодняшний день более 120 миллионов людей живут в трущобах — Анаклаудия Россбах | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

На сегодняшний день более 120 миллионов людей живут в трущобах — Анаклаудия Россбах

Джамиля Суджадинова09:45 - Сегодня
На сегодняшний день более 120 миллионов людей живут в трущобах — Анаклаудия Россбах

17 мая в Баку в рамках министерской встречи по Новой программе развития городов (NUA), проходящей в первый день World Urban Forum, выступила исполнительный директор UN-Habitat и заместитель Генерального секретаря ООН Анаклаудия Россбах.

В начале своего выступления она поблагодарила правительство Азербайджана за организацию встречи, подчеркнув символичность проведения форума спустя десять лет после принятия Новой программы развития городов в Кито.

«2026 год — это не только время подведения итогов, но и момент для корректировки курса. Это время спросить себя: что сработало, что двигалось недостаточно быстро и что теперь необходимо делать иначе», — заявила Россбах.

По ее словам, Новая программа развития городов по-прежнему остается ключевой глобальной платформой для развития жилищной политики и устойчивой урбанизации.

«Города и человеческие поселения — это не только места концентрации вызовов, но и пространства, где решения могут масштабироваться», — подчеркнула она.

Анаклаудия Россбах отметила, что за последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс в сфере городской политики. По ее данным, около 160 стран уже приняли или разрабатывают национальные рамки городской политики, а более двух третей государств внедрили национальные жилищные стратегии, в центре которых находится вопрос доступности жилья.

Она также обратила внимание на усиление роли городов в глобальной климатической повестке.

«Доля национальных климатических обязательств, содержащих серьезный городской компонент, выросла с 49% в 2021 году до 80% в 2025 году», — сообщила заместитель Генсека ООН.

Однако, по словам Россбах, несмотря на достигнутые результаты, прогресс остается недостаточным и крайне неравномерным.

«Слишком часто обязательства так и не превращаются в устойчивые инвестиции, ощутимые результаты на местах или измеримые улучшения в жизни людей», — отметила она.

Особое внимание глава UN-Habitat уделила глобальному жилищному кризису. Она подчеркнула, что сегодня более одного миллиарда человек во всем мире продолжают жить в трущобах и стихийных поселениях.

«Только за последнее десятилетие более 120 миллионов человек родились в трущобах или были вынуждены переехать туда», — заявила Россбах.

По ее словам, проблема доступности жилья сегодня затрагивает практически все страны независимо от уровня доходов населения, поскольку темпы строительства во многих городах продолжают отставать от растущего спроса.

Она также подчеркнула прямую связь жилищного вопроса с климатическими угрозами и безопасностью населения.

«Люди, живущие в ненадлежащих жилищных условиях, зачастую оказываются наиболее уязвимыми перед наводнениями, экстремальной жарой, оползнями и другими климатическими катастрофами», — сказала Россбах.

Кроме того, исполнительный директор UN-Habitat напомнила, что, согласно докладу Генерального секретаря ООН, за последние два десятилетия температура существенно повысилась более чем в 80% городов мира.

Поделиться:
479

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Кении - ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Королем Эсватини - ФОТО ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял главного министра пакистанской провинции Пенджаб - ...

Политика

В Баку выпало почти в три раза больше месячной нормы осадков

Политика

Темби Нкадименг: «В Баку мы увидели красивый, удивительно чистый город и интегрированное планирование»

Президент организации GenderCC: Инфраструктурные дефициты напрямую повышают уязвимость женщин

AZAL: Распространяющиеся в соцсетях кадры не соответствуют действительности - ВИДЕО

Представитель Узбекистана: Главным критерием становится не количество построенного жилья, а качество жизни города

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Исполнительный директор UN-Habitat поприветствовала участников WUF13 из Баку - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев указал на риски антиазербайджанской политики для будущего армянского народа

Раскрыто, кто единственный отдал баллы Азербайджану на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Эрдоган назвал важным соглашение по транспортировке казахстанской нефти через БТД

Последние новости

В Баку устраняются последствия интернсивных дождей

Сегодня, 13:42

Президент Ильхам Алиев принял председателя Госкомитета по строительству города Аркадаг - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:35

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Президентом Кении - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:30

Темби Нкадименг: «В Баку мы увидели красивый, удивительно чистый город и интегрированное планирование»

Сегодня, 13:25

Президент организации GenderCC: Инфраструктурные дефициты напрямую повышают уязвимость женщин

Сегодня, 13:20

AZAL: Распространяющиеся в соцсетях кадры не соответствуют действительности - ВИДЕО

Сегодня, 13:06

Гада Абдельлатиф: Нынешний Всемирный форум городов делает серьезный акцент на практической реализации

Сегодня, 12:47

Представитель Узбекистана: Главным критерием становится не количество построенного жилья, а качество жизни города

Сегодня, 12:45

ADSEA: В Баку продолжается откачка дождевой воды с подтопленных улиц

Сегодня, 12:37

Сами Хиджави: масштаб и уровень организации WUF13 в Баку выглядят внушительно

Сегодня, 12:25

Президент Ильхам Алиев встретился с делегацией во главе с Королем Эсватини - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:23

Президент Ильхам Алиев принял главного министра пакистанской провинции Пенджаб - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:17

В рамках WUF13 проходит церемония открытия ассамблей

Сегодня, 12:14

Анар Гулиев: В рамках сессии состоится презентация Генерального плана Баку

Сегодня, 12:01

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с днем рождения

Сегодня, 11:55

Филипп Киркоров помог Болгарии победить на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 11:49

Представитель Саудовской Аравии: Сегодня во всем мире пересматриваются подходы к урбанизации

Сегодня, 11:45

Раскрыто, кто единственный отдал баллы Азербайджану на «Евровидении 2026» - ВИДЕО

Сегодня, 11:25

Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом для участия на WUF13

Сегодня, 11:21

На WUF13 будут представлены генпланы 79 азербайджанских городов

Сегодня, 11:17
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25