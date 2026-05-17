На сегодняшний день более 120 миллионов людей живут в трущобах — Анаклаудия Россбах

17 мая в Баку в рамках министерской встречи по Новой программе развития городов (NUA), проходящей в первый день World Urban Forum, выступила исполнительный директор UN-Habitat и заместитель Генерального секретаря ООН Анаклаудия Россбах.

В начале своего выступления она поблагодарила правительство Азербайджана за организацию встречи, подчеркнув символичность проведения форума спустя десять лет после принятия Новой программы развития городов в Кито.

«2026 год — это не только время подведения итогов, но и момент для корректировки курса. Это время спросить себя: что сработало, что двигалось недостаточно быстро и что теперь необходимо делать иначе», — заявила Россбах.

По ее словам, Новая программа развития городов по-прежнему остается ключевой глобальной платформой для развития жилищной политики и устойчивой урбанизации.

«Города и человеческие поселения — это не только места концентрации вызовов, но и пространства, где решения могут масштабироваться», — подчеркнула она.

Анаклаудия Россбах отметила, что за последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс в сфере городской политики. По ее данным, около 160 стран уже приняли или разрабатывают национальные рамки городской политики, а более двух третей государств внедрили национальные жилищные стратегии, в центре которых находится вопрос доступности жилья.

Она также обратила внимание на усиление роли городов в глобальной климатической повестке.

«Доля национальных климатических обязательств, содержащих серьезный городской компонент, выросла с 49% в 2021 году до 80% в 2025 году», — сообщила заместитель Генсека ООН.

Однако, по словам Россбах, несмотря на достигнутые результаты, прогресс остается недостаточным и крайне неравномерным.

«Слишком часто обязательства так и не превращаются в устойчивые инвестиции, ощутимые результаты на местах или измеримые улучшения в жизни людей», — отметила она.

Особое внимание глава UN-Habitat уделила глобальному жилищному кризису. Она подчеркнула, что сегодня более одного миллиарда человек во всем мире продолжают жить в трущобах и стихийных поселениях.

«Только за последнее десятилетие более 120 миллионов человек родились в трущобах или были вынуждены переехать туда», — заявила Россбах.

По ее словам, проблема доступности жилья сегодня затрагивает практически все страны независимо от уровня доходов населения, поскольку темпы строительства во многих городах продолжают отставать от растущего спроса.

Она также подчеркнула прямую связь жилищного вопроса с климатическими угрозами и безопасностью населения.

«Люди, живущие в ненадлежащих жилищных условиях, зачастую оказываются наиболее уязвимыми перед наводнениями, экстремальной жарой, оползнями и другими климатическими катастрофами», — сказала Россбах.

Кроме того, исполнительный директор UN-Habitat напомнила, что, согласно докладу Генерального секретаря ООН, за последние два десятилетия температура существенно повысилась более чем в 80% городов мира.