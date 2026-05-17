Алексис Мувуньи: «Восхищены темпами развития Баку»

Фарида Багирова10:55 - Сегодня
«Нашим первым впечатлением по прибытии стало восхищение экономическими преобразованиями и темпами городского развития, происходящими в Баку».

Как сообщает 1news.az, об этом сообщил Алексис Мувуньи, министр градостроительства и жилищного строительства Демократической Республики Конго, Западной Африки, отвечая на вопросы журналистов в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Нашим первым впечатлением по прибытии стало восхищение экономическими преобразованиями и темпами городского развития, происходящими в Баку. Я верю, что этой модели можно многому научиться. Столь стремительная трансформация искренне вдохновляет нас.

Мы приехали сюда, чтобы перенять опыт других стран, добившихся успеха в сфере городского развития. От этого форума мы также ожидаем возможности заявить о Демократической Республике Конго, привлечь инвесторов и показать, что Африка — это континент, открывающий огромные инвестиционные возможности.

Мы надеемся на взаимодействие как с международными партнерами, так и с инвесторами из частного сектора, чтобы представить Конго и Африку в целом как перспективные направления для инвестиций», — отметил.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

