«Обязательства должны превратиться в реальные результаты»: Кшиштоф Щерский выступил на WUF13

17 мая в Баку в рамках министерской встречи по Новой программе развития городов (NUA), проходящей в первый день World Urban Forum, выступил постоянный представитель Польши при Организации Объединенных Наций, сопредседатель Обзора Новой программы развития городов Кшиштоф Щерский.

В начале своего выступления дипломат поблагодарил правительство Азербайджана за проведение министерской встречи, назвав нынешний этап «переломным моментом» для глобальной урбанистической повестки.

«Для меня большая честь присоединиться к вам сегодня, когда мы отмечаем переломный момент», — заявил Щерский.

Он напомнил, что десять лет назад государства-члены ООН приняли Новую программу развития городов в Кито на Конференции ООН по жилью и устойчивому городскому развитию.

По словам польского дипломата, приближение к середине 20-летнего периода реализации программы требует не только оценки достигнутых результатов, но и переосмысления дальнейших действий.

«2026 год — это не только время подведения итогов, но и год для корректировки курса. Это момент, когда необходимо спросить: что сработало, что двигалось недостаточно быстро и что теперь нужно делать иначе», — подчеркнул он.

Щерский отметил, что Новая программа развития городов продолжает оставаться ключевой международной рамочной основой в сфере устойчивой урбанизации и жилищной политики. «Города и человеческие поселения — это не только места концентрации вызовов, но и пространства, где решения могут масштабироваться», — сказал он.

По его словам, за последнее десятилетие был достигнут значительный прогресс в развитии национальной городской политики. Он сообщил, что около 160 стран уже приняли или разрабатывают национальные стратегии городского развития, а более двух третей государств внедрили национальную жилищную политику.

«Доступность жилья остается наиболее часто рассматриваемым аспектом этих стратегий», — отметил дипломат. Кшиштоф Щерский также обратил внимание на растущую интеграцию городских вопросов в климатическую повестку.

«Доля национальных климатических обязательств, содержащих серьезный городской компонент, выросла с 49% в 2021 году до 80% в 2025 году», — заявил он.

Однако, по его словам, существующий прогресс пока остается недостаточным.

«Слишком часто международные обязательства не превращаются в устойчивые инвестиции, реальные результаты на местах или ощутимые улучшения в жизни людей», — подчеркнул Щерский.

Отдельное внимание он уделил мировому жилищному кризису. По данным, приведенным дипломатом, сегодня более одного миллиарда человек продолжают жить в трущобах и стихийных поселениях. «Только за последнее десятилетие более 120 миллионов человек родились в трущобах или были вынуждены переехать туда», — отметил он.

Щерский подчеркнул, что проблема жилья напрямую влияет на доступ населения к образованию, здравоохранению, транспорту, безопасности и экономическим возможностям.

Кроме того, он связал жилищный вопрос с климатическими рисками, отметив, что наиболее уязвимые группы населения сильнее всего страдают от наводнений, жары, оползней и других последствий изменения климата.

«За последние два десятилетия температура существенно повысилась более чем в 80% городов мира», — напомнил дипломат, ссылаясь на доклад Генерального секретаря ООН.