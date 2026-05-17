Сегодня в Азербайджане стартует WUF13

Сегодня в Азербайджане стартует 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13).

Мероприятие состоится на Бакинском Олимпийском стадионе.

Форум, который продлится до 22 мая, проводится в тесном сотрудничестве правительства Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

WUF13 считается одной из важнейших международных площадок, которая вновь привлечет внимание всего мира к Азербайджану. Для участия в 13-ой сессии форума зарегистрировались свыше 40 тыс. человек из 182 стран, что считается рекордной в истории форума. Это свидетельствует о растущем глобальном престиже мероприятия и высоком международном интересе к Азербайджану.

В рамках форума пройдут дискуссии по вопросам устойчивого градостроительства, изменения климата, урбанизации, доступного жилья, цифровой трансформации и моделей "зеленых городов". WUF13 также станет важной диалоговой площадкой, объединяющей государственных чиновников, руководителей городов, представителей международных организаций, экспертов, инвесторов и гражданского общества из разных стран.

На мероприятии особое внимание будет уделено масштабным проектам реконструкции и градостроительства, реализуемым Азербайджаном в Карабахе и Восточном Зангезуре. Концепции "умного города" и "умного села", применяемые на освобожденных территориях, а также работа по преобразованию региона в "зеленую энергетическую зону", будут представлены международному сообществу как передовая модель в области современной урбанизации и экологического восстановления.

WUF13 еще раз продемонстрирует растущий опыт Азербайджана в организации международных мероприятий и роль страны на глобальных платформах сотрудничества. Проведение форума в Баку имеет особое значение как с точки зрения укрепления международной репутации страны, так и с точки зрения представления миру политики Азербайджана в области устойчивого развития и современного градостроительства.

В ходе мероприятия будет обеспечен синхронный перевод не только на шесть официальных языков ООН - арабский, китайский, английский, французский, русский и испанский, - но также на азербайджанский и турецкий языки.

Отметим, что WUF13 впервые в истории форума будет включать сегмент Саммита лидеров. Это нововведение еще больше повышает политическое и стратегическое значение мероприятия.

