Стал известен состав азербайджанского профессионального жюри конкурса «Евровидение 2026»
В эфире финала международного песенного конкурса «Евровидение 2026» был озвучен состав профессионального жюри Азербайджана.
В состав азербайджанского жюри конкурса вошли следующие персоны:
- заслуженный артист Азербайджана, композитор Вугар Джамалзаде (председатель жюри)
- народная артистка, балетмейстер Тарана Мурадова
- певец Азад Шабанов
- певец Илькин Довлатов
- певица Амина Гаджиева
- танцовщица Марьям Али
- актриса Севиндж Алиева.
