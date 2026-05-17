Маймуна Бинти Мохд Шариф: Нам нужны обязательства мировых лидеров

17 мая в Баку стартовал первый день Всемирного урбанистического форума WUF13, собравший представителей правительств, международных организаций и экспертов по устойчивому развитию городов со всего мира.

Как сообщает 1news.az, одним из ключевых мероприятий дня будет предстоящая министерская встреча по Новой программе развития городов (NUA).

В преддверии встречи с журналистами выступила бывший исполнительный директор UN-Habitat, мэр Куала-Лумпура Маймуна Бинти Мохд Шариф, подчеркнувшая, что главной темой форума сегодня остается обеспечение населения доступным и достойным жильем.

По ее словам, Всемирный урбанистический форум является пространством, где политики, лидеры местных и национальных органов власти, молодежь, представители частного сектора и гражданского общества совместно обсуждают вызовы устойчивой урбанизации.

«Жилье — это не просто убежище или крыша над головой. Это достоинство человека, его неприкосновенность и целостность личности», — заявила Маймуна Бинти Мохд Шариф.

Она отметила, что современная жилищная политика должна строиться на принципе трех «A»: affordable (доступное по цене), accessible (доступное инфраструктурно и физически) и adequate (достойное и адекватное жилье).

«Если доступное жилье находится слишком далеко от мест работы, это приводит к росту выбросов углекислого газа и создает новые проблемы. Поэтому жилье напрямую связано с образованием, доходами населения и экономикой», — подчеркнула она.

Бывший глава UN-Habitat также акцентировала внимание на необходимости перехода от деклараций к практическим мерам. По ее словам, именно это станет одной из центральных задач министерской встречи по NUA.

«Действия гораздо важнее, чем просто заявления. Нам нужны обязательства мировых лидеров, чтобы по возвращении домой они могли внедрять реальные решения и планы действий», — сказала она.

Отдельное внимание в своем выступлении Маймуна Бинти Мохд Шариф уделила взаимосвязи урбанизации и климатической повестки. Она напомнила, что ранее посещала Баку во время проведения COP29, и отметила, что нынешний форум позволяет оценить, насколько принятые тогда климатические решения реализуются в городах.

«Сейчас настало время посмотреть на наши “табели успеваемости” — понять, насколько далеко мы продвинулись. Если есть хорошие результаты, ими нужно делиться. А если цели не достигнуты — важно понять почему и обменяться лучшими практиками», — отметила она.

По словам Маймуны Бинти Мохд Шариф, вопросы жилья сегодня напрямую связаны с климатической устойчивостью, экономикой замкнутого цикла и качеством жизни населения.

«Жилье — это основа благополучия людей, которым мы служим», — заключила она.