Потенциальный объем торговли между Азербайджаном и Арменией: каким он может быть - ПРОГНОЗ

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в формате видеосвязи на 8-м саммите Европейского политического, состоявшемся 4 мая в Ереване до сегодняшнего дня находится в центре внимания международного сообщества.

Месседжи главы государства о ходе мирного процесса, в том числе, экономической составляющей нормализации армяно-азербайджанских отношений, вызвали повышенный интерес как в политических, так и в экспертных кругах.

Представляем вниманию читателей статью доктора философии по экономике Фирдовси Фикретзаде по теме «Предварительное прогнозирование объема торгового потенциала между Азербайджаном и Арменией», в которой эксперт рассматривает возможный ход установления экономических связей между Арменией и Азербайджаном:

«Безусловно, на фоне отсутствия любых экономико-торговых отношений между двумя странами с момента обретения независимости - вследствие агрессии Армении - сам факт начала торговли, пусть даже в символических объемах (причем для армянской стороны это в определенной степени будет носить почти гуманитарный характер), стал результатом славной победы Азербайджана в Отечественной войне, а затем и успешной дипломатической победы, обеспечившей признание этой победы во всем мире. Это само по себе является весьма позитивным фактором на пути к устойчивому миру.

Особенно важно то, что с азербайджанской стороны имеется политическая воля именно в данном направлении, а в армянском обществе постепенно увеличивается число сторонников рационального политического подхода, рассматривающих развитие экономико-торгового сотрудничества с Азербайджаном как одно из важнейших условий собственного развития (по крайней мере, хочется надеяться, что это будет именно так). Всё это дает основания предполагать, что данный новый тренд будет носить устойчивый характер.

В настоящее время в прессе обеих стран уже на экспертном уровне обсуждается вопрос о том, в каких именно направлениях, то есть по каким товарным группам, ожидается продолжение и развитие этих торговых связей.

Учитывая актуальность темы, мы попытались провести предварительный расчет с использованием метода Gravity Model of Trade — одного из аналитических инструментов, позволяющих оценить потенциальный объем торговли между двумя странами или различными группами стран.

Отметим, что при проведении соответствующих расчетов были приняты следующие условия: «низкий уровень политических рисков и наличие доверия между странами», «функционирующий пограничный и таможенный режим», а также «работоспособность логистики (железные дороги, трубопроводы и т.д.)».

Источниками соответствующих расчетов послужили открытые базы данных международных организаций.

Таким образом, согласно предварительным оценкам, проведенным с использованием указанного метода, прогнозируемый потенциальный объем торговых связей между Азербайджаном и Арменией может составить 400–600 миллионов долларов. Предполагается, что около 64% этого объема придется на экспорт из Азербайджана, а 36% — на экспорт из Армении.

Согласно оценкам, предполагаемая структура торговых связей между двумя странами по товарным группам может быть следующей:

Предполагаемая структура торговых связей между Азербайджаном и Арменией по товарным группам

Товарная группа Объемы ($млн) Энергетика 130-170 Металлы 90-120 Строительные материалы 50-70 Химия 40-60 Сельское хозяйство 40-60 Продовольственные товары и напитки 30-50 Легкая промышленность 20-30 Другое 20-30 Всего 420-590

Как видно из таблицы, ожидается, что основными драйверами торговли между двумя странами станут энергоносители и металлургическая продукция.

При помощи метода Gravity Model of Trade также был определен предварительный перечень товарных групп и продукции, обладающих соответствующим экспортным потенциалом для каждой страны.

Ожидаемая структура потенциального экспорта из Азербайджана в Армению объемом 270–375 миллионов долларов по товарным группам и продукции выглядит следующим образом:

Энергетическая продукция (120–150 млн долларов)

• Дизельное топливо, бензин, авиационное топливо

• Потенциальный экспорт газа (при наличии инфраструктуры)

Нефтехимическая и химическая продукция (40–60 млн долларов)

• Полимеры (пластиковое сырьё)

• Минеральные удобрения

Строительные материалы (50–70 млн долларов)

• Цемент, клинкер

• Арматура, металлические конструкции

Сельскохозяйственная и продовольственная продукция (40–60 млн долларов)

• Свежие фрукты и овощи

• Картофель, лук

Электроэнергия (10–20 млн долларов)

• Краткосрочный экспорт в пиковые периоды

Прочее (10–15 млн долларов)

• Сырьё для лёгкой промышленности и др.

Следует отметить, что по энергетической, нефтехимической и химической продукции Армения имеет серьёзную зависимость от импорта.

В свою очередь, ожидаемая структура потенциального экспорта из Армении в Азербайджан объемом 150–215 миллионов долларов по товарным группам и продукции выглядит следующим образом:

Металлы и горнодобывающая продукция (90–120 млн долларов)

• Медный концентрат

• Молибден

Продовольственные товары и напитки (30–50 млн долларов)

• Вино и бренди

• Консервированная продукция

Лёгкая промышленность (20–30 млн долларов)

• Одежда

• Обувь

Прочее (10–15 млн долларов)

Как видно, исходя из предполагаемой структуры потенциальных торговых связей между Азербайджаном и Арменией, можно сказать, что в возможной торговле будут преобладать не элементы конкуренции, а взаимодополняемости.

То есть Азербайджан может сыграть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Армении, а также в поставках продукции химической промышленности, от импорта которой Армения существенно зависит (в особенности удобрений).

В то же время импорт металлического сырья из Армении может сыграть положительную роль для потребностей расширения металлургической промышленности Азербайджана, в отношении которой в последнее время было принято важное политическое решение в рамках новой стратегии развития страны.

Наряду с этим следует учитывать, что обе страны конкурируют на региональном рынке в сферах пищевой и лёгкой промышленности.

Безусловно, реализация этих торговых ожиданий, основанных на теоретических предположениях, прежде всего зависит от выполнения ожиданий, связанных с достижением устойчивого мира между двумя странами, в первую очередь со стороны Армении.