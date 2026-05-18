Александр Вучич: С гордостью представляю Сербию на WUF13 - ФОТО

Президент Сербии Александр Вучич поделился в соцсетях публикацией о своем участии в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

«С гордостью представляю Сербию на World Urban Forum 13 - одном из важнейших мировых форумов, посвящённых будущему городов, устойчивому развитию и повышению качества жизни граждан.

Для нашей страны крайне важно быть частью обсуждений современных решений в сфере инфраструктуры, энергетики, транспорта и умного городского развития, поскольку только благодаря серьёзному планированию и ответственной политике мы можем продолжать строить современное и успешное государство.

В ходе форума у меня состоятся многочисленные встречи с мировыми официальными лицами, представителями международных организаций и компаний с целью привлечения новых инвестиций, партнёрств и дополнительных возможностей для прогресса и ещё лучшего будущего Сербии», - написал А.Вучич на своей странице в Instagram.

Сербский лидер сопроводил публикацию фотографиями с WUF13.