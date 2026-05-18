За выборами в Армении будут наблюдать 120 представителей СНГ

Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян принял делегацию миссии наблюдателей СНГ на выборах во главе с заместителем генерального секретаря Содружества Нурланом Сейтимовым, сообщает пресс-служба ЦИК.

«СНГ направит в общей сложности 120 наблюдателей на предстоящие выборы в Национальное собрание Республики Армения», — сообщили в Центризбиркоме.

Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Для участия в них в ЦИК Армении заявки подали 19 политических сил: в выборах примут участие 17 партий и 2 партийных блока.

По данным Центризбиркома, в выборах примут участие в том числе партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, блок «Армения» во главе с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном и блок «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, который возглавляет его племянник Нарек Карапетян. В блок «Сильная Армения» вошли партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне».

