Состоялись полуфинальные матчи благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» - ФОТО

16 мая состоялись полуфинальные матчи благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения», проводимого по инициативе и при организации Фонда возрождения Карабаха (QDF).

В организованной по этому случаю церемонии приняли участие представители государственных учреждений и компаний, участвующих в турнире, представители футбольной общественности, доноры и партнёры фонда, известные спортсмены, а также представители СМИ.

Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, выступая на мероприятии, поздравил команды, вышедшие в полуфинал, и пожелал им успехов в предстоящих решающих матчах.

Председатель Правления напомнил, что средства, собранные в рамках турнира, будут направлены на проекты восстановления и строительства, реализуемые на освобождённых территориях, а также выразил благодарность командам-участницам и донорам за проявленную социальную ответственность.

Затем Рахман Гаджиев от имени Фонда вручил специальные подарки финалистам сезона 2024/2025 благотворительного футбольного турнира «Кубок Возрождения» — капитану команды Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Фариду Гусейнову и капитану команды-победителю турнира Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Рамину Исмайылову.

В то же время специальными подарками были отмечены и руководители компаний, представленных командами, вышедшими в полуфинал текущего сезона: президент компании «Avrora Group» Джейхун Аббасов, главный исполнительный директор компании «Bir Ecosystem» Фарид Гусейнов, заместитель генерального директора компании «Azerconnect Group» Довлет Довлетов и генеральный директор компании «Unicapital İnvestisiya» Вюгар Намазов. Полуфиналистам были вручены художественные работы, посвящённые Карабаху, созданные в рамках мастер-класса для молодых азербайджанских художников, проведённого в прошлом году под руководством известной немецкой художницы Инги Шмитд.

После церемонии награждения стартовали полуфинальные матчи. Первыми на поле вышли команды «Unicapital» и «Bir Ecosystem». Одержав победу над соперником со счётом 2:0, команда «Bir Ecosystem» завоевала путёвку в финал.

Матч между командами «Azerconnect Group» и «Avrora Group» также прошёл в условиях напряжённой борьбы. Основное время встречи завершилось ничьей со счётом 3:3, в связи с чем победитель определился в серии пенальти. Более точной в послематчевых ударах оказалась команда «Azerconnect Group», обеспечившая себе вторую путёвку в финал.

Таким образом, в решающем финальном матче турнира, который состоится 6 июня, встретятся команды «Bir Ecosystem» и «Azerconnect Group». В то же время два других полуфиналиста поборются за бронзовые медали.

Отметим, что благотворительный футбольный турнир «Кубок Возрождения» проводится по инициативе и при организации Фонда возрождения Карабаха (QDF), при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA), при генеральном спонсорстве сети супермаркетов «Tamstore» и информационной поддержке телеканала «CBC Sport».

Главной целью турнира, в котором принимают участие 40 команд государственных учреждений и ведущих компаний, действующих в стране, является усиление общественной поддержки процесса восстановления Карабаха, а также продвижение культуры благотворительности и популяризация здорового образа жизни.

Сообщаем также, что генеральный спонсор турнира и участвующие команды пожертвовали в общей сложности 115 000 манатов в Фонд возрождения Карабаха. Эти средства будут направлены на создание спортивной инфраструктуры на освобождённых территориях.