Мирзиёев выразил благодарность Ильхаму Алиеву за безупречную организацию WUF13

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за безупречную организацию 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Как передает Report, об этом он заявил на саммите лидеров в рамках WUF13.

Мирзиёев подчеркнул, что Всемирный форум городов является престижной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов глобального развития.

"Хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за безупречную организацию сегодняшней конференции в прекрасном городе Баку — жемчужине Каспия — и за оказанное нам теплое гостеприимство", — сказал он.