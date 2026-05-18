Люди в масках и с автоматами угрожали Пашиняну: заведено уголовное дело по следам видео в соцсетях

Следственный комитет Армении инициировал уголовное дело после появления в соцсетях и провластном СМИ видео, на котором люди в масках и с автоматами в руках угрожают премьеру Николу Пашиняну.

Как сообщают армянские СМИ, согласно полученному от полиции сообщению, неизвестные лица без разрешения получили доступ к информации, содержащейся в компьютерной сети и не подлежащей общему пользованию.

После этого, исходя из хулиганских побуждений, они распространили видеозапись с угрозой убийства в адрес премьера, в связи с его государственной и политической деятельностью. «Никол, тебе придется ответить, мы знаем, где ты ходишь, по каким улицам проходишь. Мы тебя замочим, Никол», — сказал один из них.

Премьер-министр РА Никол Пашинян также прокомментировал ситуацию. «Посмотрите на этих сопляков. Одели маски, и выставляют себя героями. Это те самые герои, которые […] оставили наших солдат», — сказал он журналистам.

«Мы их по полу размажем. Всех тех, кто с автоматами на плечах говорит с нами на языке угроз, я их по одному найду и уничтожу. Посмотрите на сопляков Роба, Ташира, Сержика, Гаго. Снимите маски и добровольно явитесь. Правоохранительные органы найдут их и отправят в уголовно-исправительные учреждения», — заявил Пашинян.

Инициировано уголовное производство по статьям о подготовке убийства, компьютерном саботаже, незаконном обороте оружия. Инициировано следствие.