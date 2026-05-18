МИД Турции распространил заявление в связи с годовщинами депортаций крымских татар и черкесов

МИД Турции распространил заявление в связи с 82-й годовщиной депортации крымских татар и 162-й годовщиной депортации черкесов.

«82 года назад, 18 мая, крымскотатарский народ был насильственно изгнан со своей родины и отправлен в ссылку. Во время депортации 1944 года сотни тысяч крымских татар были отправлены в трудовые лагеря в различных странах, многие из них погибли из-за тяжелых условий, которым подверглись. Наши соотечественники долгие годы не могли вернуться на свою историческую родину — Крымский полуостров», — говорится в заявлении.

«Страдания крымских татар, являющихся коренным народом Крыма, еще более усилились после незаконной аннексии полуострова», — отмечается в нем.

Турецкий МИД подчеркнул, что Анкара «продолжит поддерживать сохранение национальной идентичности, языка и культуры крымских татар, а также обеспечение их безопасности и благополучия».

Также в документе отмечается, что депортация черкесов, произошедшая 162 года назад, 21 мая, остается в памяти как великая гуманитарная трагедия, заставившая народы Кавказа покинуть свою родину в крайне тяжелых условиях и принесшая Кавказу огромные потери и глубокие страдания.

«Мы разделяем боль крымских татар и братских народов Кавказа, с уважением и скорбью чтим память погибших», — отмечается в заявлении МИД Турции.