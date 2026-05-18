Анаклаудия Россбах: Ни одна сессия подобного характера не собирала ранее столь широкую глобальную аудиторию, как WUF13

Объединение в Баку десятков тысяч человек, представляющих различные общины, и лидеров высокого уровня со всего мира, неслучайно.

Наша цель – найти ответ на вопрос: «Как обеспечить адекватным жильем каждого в эпоху неопределенности, нестабильности и разрушений?».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на церемонии открытия проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах.

«Несмотря на ливни, затронувшие в последние дни некоторые регионы Азербайджана, мы собрались в Баку с чувством стойкости, решимости и общей цели. Здесь мы видим командную работу, быструю реакцию. Уровень интереса и участие здесь исключительны. Ни одна сессия подобного характера ранее не собирала столь широкую и разнообразную глобальную аудиторию, как WUF13. А это еще лучше показывает нам, что жилье и устойчивое городское развитие стоят в центре нашего общего будущего», - заявила исполнительный директор.

А. Россбах выразила благодарность правительству Азербайджана за проведение WUF13 и отметила, что WUF13 – это возможность ускорить реализацию посредством практических действий, партнерства и инвестиций.