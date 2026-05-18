Президент Ирана исключил отказ от переговоров

Президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не намерен «склонять голову» перед внешним давлением и продолжит вести диалог «с достоинством», не отказываясь от национальных интересов.

Выступая на встрече представителей пресс-служб исполнительных органов власти, глава государства подчеркнул, что Тегеран не пожертвует достоинством страны ради «комфорта и мирских благ», однако власти обязаны управлять страной «с умом и осмотрительностью», передает сайт президента ИРИ.

Пезешкиан также раскритиковал лозунги против переговоров, заявив, что отказ от диалога является ошибкой.

«Мы ведём диалог с достоинством и никогда не уступаем. У нас есть логика и аргументы, и мы способны защищать права страны при поддержке народа», — отметил он.

Президент Ирана призвал общество к единству на фоне внешнего давления и экономических трудностей, предупредив, что внутренние расколы могут стать угрозой для страны.

Отдельно Пезешкиан затронул вопросы энергетического кризиса, заявив, что страна потребляет значительно больше газа и электроэнергии, чем европейские государства, что в перспективе может привести к серьёзным проблемам летом и зимой.

Кроме того, иранский лидер подверг критике действия США и Израиля в секторе Газа, назвав происходящее «геноцидом», а также обвинил западные СМИ в оправдании этих действий.