Бруклин Бекхэм снова проигнорировал важное семейное торжество - ФОТО

Британский дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм опубликовала в социальных сетях фотографии с празднования 80-летия своего отца.

На снимках Виктория запечатлена вместе с супругом Дэвид Бекхэм, детьми, родственниками и близкими друзьями семьи. Под публикацией она оставила трогательное поздравление: «С днём рождения, папочка, мы тебя очень-очень любим! Спасибо всем нашим друзьям и семье, которые помогли сделать этот день таким особенным!».

Примечательно, что на семейном празднике присутствовали все дети знаменитой пары, за исключением старшего сына - Бруклина Бекхэма. Отсутствие Бруклина вновь привлекло внимание к продолжающимся разногласиям внутри семьи Бекхэмов. Это уже не первый случай, когда старший сын пропускает важные семейные события - ранее он не присутствовал, в частности, и на дне рождения своего отца.

Напомним, что ранее зарубежная пресса неоднократно писала о напряжённых отношениях и дистанцировании старшего сына от родителей, а также о редких публичных контактах между ними. Подчеркнем, что на данный момент представители семьи Бекхэм сложившуюся в семье скандальную ситуацию официально не комментируют.

