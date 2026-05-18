В Турции в результате вооружённого нападения на ресторан погибли 6 человек, ещё 8 получили ранения

В турецкой провинции Мерсин (район Тарсус) произошло вооружённое нападение в ресторане, в результате которого погибли 6 человек, ещё 8 получили ранения.

По данным турецкого агентства DHA, инцидент произошёл после того, как вооружённый человек ворвался в заведение и открыл огонь из помпового ружья по посетителям. Сообщается, что нападение связано с ранее существовавшим конфликтом между сторонами.

После атаки подозреваемый скрылся с места происшествия.

На место были направлены многочисленные подразделения полиции и скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницы, часть из них находится в тяжёлом состоянии.

В регионе продолжается масштабная операция по поиску и задержанию нападавшего. Проводится расследование обстоятельств трагедии.