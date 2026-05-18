США согласились приостановить санкции против нефтяного сектора Ирана - Tasnim
Вашингтон может снять санкции с нефти из Ирана на время переговоров. Тегеран настаивает на полном снятии всех американских ограничений.
Соединенные Штаты пообещали остановить действие санкций в отношении иранской нефти на время переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Об этом сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на собственный источник.
Снятие ограничений — одно из ключевых требований властей исламской республики. Более того, Иран настаивает, чтобы США сняли вообще все американские санкции. Но Белый дом пока готов лишь на временные исключения.
