В рамках WUF13 в Баку состоялось открытие Индийского павильона - ФОТО

First News Media22:40 - 18 / 05 / 2026
В рамках 13-й сессии Всемирного форума по городскому развитию (WUF13) состоялось официальное открытие Индийского павильона.

Как сообщает AПA, павильон был открыт 18 мая 2026 года послом Индии в Азербайджане Абхаем Кумаром.

Павильон, организованный Министерством жилищного строительства и городских дел Индии под темой «Городская трансформация Индии: обеспечение жильём миллиардов мечтаний», демонстрирует путь страны в сфере городского развития и преобразований. Здесь представлены инициативы, реализуемые на национальном уровне, а также на уровне штатов и городов, и показано, как инновационные политики, программы и партнёрства влияют на жизнь людей.

Выступая на церемонии открытия, посол Абхай Кумар подчеркнул деятельность Индии по созданию инклюзивных, устойчивых и современных городов. По его словам, павильон является важной платформой для сотрудничества, обмена опытом и обсуждения инновационных идей между делегатами, международными партнёрами и организациями, работающими в сфере градостроительства.

В павильоне представлены ключевые программы, такие как «Жильё для всех» (PMAY), «Swachh Bharat Mission», «AMRUT», «Миссия умных городов», «Национальная миссия городского жизнеобеспечения» и «PM SVANidhi». Эти инициативы охватывают вопросы обеспечения жильём, развития инфраструктуры, занятости и устойчивого развития.

В рамках выставки демонстрируется, как города достигают Целей устойчивого развития посредством инноваций, управления на основе данных, климатически адаптированных решений и общественного участия. В интерактивных зонах посетители могут делиться своими взглядами и идеями относительно городов будущего.

Сообщается, что основная цель Индийского павильона — продемонстрировать создание экосистемы, объединяющей различные стороны и способствующей формированию модели города будущего.

