Участники WUF13 посетили ASAN xidmət - ФОТО

18 мая руководители Президентского агентства по международному сотрудничеству Колумбии и Офиса ООН по сотрудничеству Юг-Юг, прибывшие в нашу страну для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), ознакомились с деятельностью ASAN xidmət.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Председатель Госагентства Ульви Мехдиев проинформировал о центрах ASAN xidmət, созданных по инициативе Президента Ильхама Алиева, и инновационных решениях, применяемых в сфере государственных услуг. Было доведено до внимания, что в настоящее время этот интеллектуальный бренд Азербайджана экспортируется более чем в 30 стран.

Также подчеркивалось, что ООН оценивает концепцию ASAN xidmət, ставшую брендом Азербайджана на международной арене, как лучшую модель и продвигает ее на четырех континентах.

В ходе встречи состоялось обсуждение Меморандума о взаимопонимании, подписанного в прошлом году с соответствующим ведомством Колумбии, а также работы, проводимой в направлении обмена опытом ASAN xidmət с противоположной стороной.

Гости также ознакомились с деятельностью Центра инкубации и акселерации INNOLAND, мобильной службы Səyyar ASAN xidmət, юридического лица публичного права ABAD и центра Bilim Bakı.