«Карабах» подписал 3-летний контракт с французским футболистом

Давший старт трансферной деятельности на сезон 2026/2027 годов «Карабах» осуществил переход первого футболиста.

Как сообщается на сайте клуба, с французским вингером Жали Муаддибом подписан 3-летний контракт.

Прошедший сегодня медицинское обследование 25-летний футболист будет выступать за «Карабах» до лета 2029 года. В команде он будет играть под номером 7.

Последним клубом Жали Муаддиба была кипрская «Омония» (Арадипу). За свою карьеру он выступал во Франции за команды-Б «Лилля» и «Анже», а также за «Авранш», а в Румынии - за «Ботошани».

Отметим, что Жали Муаддиб выступал за сборную Франции U-19.