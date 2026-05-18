На WUF13 представлен проект Азербайджанского квартала, заложенного в Кахраманмараше - ФОТО

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в турецком павильоне представлен проект Азербайджанского квартала, заложенного в турецкой провинции Кахраманмараш.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии заведующий отделом Центра проектов массового жилищного строительства и исследований Турции Ахмет Кутлу Гайретли сказал, что в Азербайджанском квартале в Кахраманмараше функционируют коммерческие объекты, офисы, спортивный зал, культурный центр и торгово-развлекательный центр (ТРЦ).

По его словам, на территории комплекса также расположена школа имени Гейдара Алиева и это пространство уже превратилось в одно из самых красивых и стремительно развивающихся поселений Кахраманмараша.

Было отмечено, что в рамках турецкого проекта TOKİ после землетрясения в Кахраманмараше на территории, именуемой Азербайджанский квартал, были проведены масштабные реконструкционные работы. В рамках проекта построены 1223 жилых дома, 1789 коммерческих объектов, 464 офиса, центр культуры и школа имени Гейдара Алиева.

Сообщалось, что также были финализированы решения, связанные с организацией площадей и других общественных пространств. Главная цель проекта – формирование безопасной, современной и отвечающей социальным потребностям жилой среды.

Таким образом, проект Азербайджанского квартала не только является примером современного градостроительного подхода, но и выступает реальным воплощением братства и солидарности между Азербайджаном и Турцией. Проект оценивается как один из важных шагов в направлении создания устойчивой и комфортной жилой среды на пострадавших от землетрясения территориях.