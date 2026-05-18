Посол Мексики: Мы учтем опыт Баку в нашей будущей деятельности

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) является важной международной платформой для Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказала посол Мексики в нашей стране Виктория Ромеро Кабальеро.

Обратив внимание на то, что Мексика принимает участие во многих международных мероприятиях, проводимых Азербайджаном, она отметила, что WUF13 имеет особое значение. Дипломат указала, что Мексика представлена на мероприятии большой делегацией: «После Баку следующий Всемирный форум городов примет Мехико. Это создает хорошую возможность для сотрудничества и обмена опытом между двумя странами».

Посол добавила, что в павильоне, представленном Мексикой в рамках мероприятия, наряду с городскими программами также демонстрируются элементы древней культуры страны: «Особенно важна концентрация внимания на социальных вопросах, связанных с пожилыми людьми, детьми и женщинами».

Отметив, что WUF13 организован на высоком уровне, Виктория Ромеро Кабальеро подчеркнула, что опыт, полученный в Баку, будет учтен в их будущей деятельности.