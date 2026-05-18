Суд вынес решение по делу Шакиры о налоговом мошенничестве

Верховный суд Испании вынес оправдательный приговор колумбийской певице Шакире по делу о налоговом мошенничестве.

Певица была полностью оправдана Верховным судом Испании по делу о предполагаемом налоговом мошенничестве, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Суд постановил вернуть певице более $69,8 млн, ранее выплаченных в виде штрафов, а также начисленные проценты.

Исполнительницу обвиняли в уклонении от уплаты €14,5 млн налогов в Испании в период с 2012 по 2014 год.

В 2022 году испанская прокуратура требовала для Шакиры наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы, а также штрафа в размере €23 млн. Сама певица отвергала обвинения и утверждала, что не имеет задолженностей перед налоговыми органами страны.