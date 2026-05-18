Ираклий Кобахидзе: Документы, подписанные между Азербайджаном и Грузией, имеют важное значение

Документы, подписанные между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии, имеют важное значение для Грузии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом журналистам сказал Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Глава правительства отметил, что подписанные документы представляют собой важный этап в углублении экономического и энергетического партнерства в отношениях между двумя странами.

Премьер-министр сообщил, что в Баку был подписан еще один важный документ - Протокол 41-го заседания Координационного совета по реабилитации, реконструкции и строительстве железнодорожного участка от Марабды до границы с Турецкой Республикой (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

«Этот документ сыграет важную роль в расширении сотрудничества в транспортной сфере, а также международных грузовых и пассажирских перевозках», - подчеркнул И. Кобахидзе.