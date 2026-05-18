Вице-президент Зимбабве: В прекрасном и историческом Баку нас тепло встретили

С момента нашего прибытия в прекрасный и исторический город Баку мы видим только гостеприимство, нас тепло встретили. Участие глав государств и правительств в 13-м Всемирном форуме городов демонстрирует рост значимости и приоритетность глобальной дискуссии по устойчивому городскому развитию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом на Саммите лидеров 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) сказал Вице-президент Республики Зимбабве Константино Гувейя Доминик Ньикадзино Чивенга.

По его словам, 13-й Всемирный форум городов должен способствовать развитию глобального сотрудничества, укреплению политической воли и практических стратегий, чтобы найти пути решения глобальных кризисов в сфере жилья.

«Наша коллективная ответственность на этой встрече должна превратиться не столько в принятие деклараций, сколько в обновленное обязательство к исполнению и измеримому прогрессу. Вместе мы сможем выполнить обещание многообещающего будущего для наших народов и грядущих поколений», - отметил он.