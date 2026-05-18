Трамп оценил стоимость США в сотни триллионов долларов

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Fortune заявил, что совокупная стоимость страны вместе с её природными ресурсами и достопримечательностями может составлять «сотни триллионов долларов».

Журналисты спросили главу государства, какую сумму он приписал бы общей ценности Соединённых Штатов, включая такие объекты, как Большой каньон.

«Если посчитать всё вместе, то получится что-то вроде сотен триллионов долларов», — отметил Трамп.