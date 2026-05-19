Аварийный мост сносят: построят новый - ВИДЕО

На 55-м километре автомобильной дороги M-2 Баку–Алят–Газах–государственная граница с Грузией, на участке, проходящем через территорию посёлка Гобустан, принято решение о демонтаже аварийного моста.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Отмечается, что в настоящее время на территории ведутся работы по проектированию нового моста и обеспечению устойчивой организации движения транспорта.

В этот период в целях безопасности движение транспортных средств в направлении Баку полностью ограничено, автомобили перенаправлены на альтернативный маршрут. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения по альтернативной дороге соответствующие государственные структуры работают в усиленном режиме, на местности обеспечен постоянный контроль.