Хикмет Гаджиев: Антиазербайджанские кампании теряют финансирование 

Число предвзято настроенных к Азербайджану сил сокращается, поскольку уменьшается и число тех, кто финансирует подобные кампании.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, Азербайджан не придает значения подобным кампаниям по дискредитации страны.

"За последние пять лет Европейский парламент принял более 10 резолюций против нашей страны. Те, кто принимает эти резолюции, сами не понимают, о чем говорят", - заявил Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что международный авторитет Азербайджана и проводимая страной политика являются очевидными.

"Сегодня Азербайджан выступает в роли одного из дипломатических центров мира. Именно поэтому глобальные вопросы обсуждаются в Азербайджане", - отметил помощник президента.