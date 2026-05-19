Азербайджан и Грузия работают над восстановлением пассажирского железнодорожного сообщения
Азербайджан и Грузия продолжают работу по восстановлению пассажирского железнодорожного сообщения между двумя странами.
Как сообщает 1news.az, об этом журналистам заявил помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в кулуарах Всемирного форума городов WUF13 в Баку.
По его словам, данный вопрос накануне обсуждался между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
«В соответствии со схожими поручениями лидеров обеих стран профильные государственные структуры ведут деятельность в данном направлении. Сегодня правительства двух стран также приняли и представили общественности совместное коммюнике. В этом документе подчеркивается, что в соответствии с указаниями глав государств соответствующая работа продолжается на рабочем уровне», - отметил Гаджиев.
Он также прокомментировал обсуждения вокруг возможного влияния закрытых сухопутных границ на реализацию проекта.
«Обсуждения на рабочем уровне продолжаются, и мы считаем, что пути решения этого вопроса существуют», - подчеркнул помощник Президента.
Речь идет, в частности, о восстановлении пассажирских железнодорожных перевозок между Азербайджаном и Грузией.
