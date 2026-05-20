Вахид Гаджиев: «Разрушенные города Восточного Зангезура проходят масштабное возрождение»

На полях 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) в Баку состоялась панельная дискуссия «Возрождение и урбицид: устойчивое градостроительство и жизнестойкие сообщества», посвящённая постконфликтному восстановлению, устойчивому городскому развитию и трансформации освобождённых территорий.

Как сообщает 1news.az, в ходе выступления специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев подробно рассказал о масштабах разрушений, с которыми столкнулся регион после многолетнего конфликта, и о текущих процессах восстановления.

«То, что мы видим сегодня, — это практически полностью разрушенные здания, а также разрушительные последствия в трех районах: Джабраиле, Губадлы и Зангилане».

По его словам, разрушения затронули не только физическую инфраструктуру, но и саму ткань городской и общественной жизни.

«Руины и разрушенные дома — это всё, что осталось от некогда оживлённых городов, посёлков и сёл, которые процветали в Восточном Зангезуре.

Это трагический пример урбицида, преднамеренного уничтожения городской жизни и человеческих поселений. Он сопровождался экоцидом, а также культурцидом».

«Очевидно, что вся эта территория была сильно загрязнена минами. Это также одна из ключевых причин, по которой темпы работ на некоторых строительных площадках снизились».

Говоря о государственном подходе к восстановлению, он отметил запуск программы «Великое возвращение»:

«Одним из ключевых шагов стала разработка программы “Великое возвращение”, охватывающей период с 2022 по 2026 год.

К концу этого года мы станем свидетелями завершения первой программы, и на этих территориях уже будут проживать более 80 000 человек».

Особое внимание в выступлении было уделено принципам современного планирования, на которых строится восстановление регионов:

«В ходе строительного процесса мы опираемся на Цели устойчивого развития (ЦУР). Концепция “умных городов” и “умных деревень” стала одним из определяющих столпов этой трансформации. Наша цель заключалась не просто в реконструкции домов, а в создании безопасных, устойчивых и пригодных для жизни сообществ».

«Доступ к школам, здравоохранению, чистой воде, государственным услугам, возобновляемым источникам энергии и возможностям трудоустройства был полностью интегрирован в процесс планирования».

Отдельно он остановился на экономическом потенциале региона, отметив стратегические отрасли развития:

«Экономический потенциал Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов огромен. К ним относятся сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, транспорт, логистика, туризм, а также альтернативная и возобновляемая энергетика. Одним из ключевых элементов является экономическая зона “Долина Араз” в Джабраиле, которая уже насчитывает более 19 резидентов».

Он отметил активное развитие энергетического сектора:

«В настоящее время в Джабраиле ведётся строительство солнечной электростанции мощностью 240 МВт. Кроме того, у нас действуют пять гидроэлектростанций общей мощностью около 45 МВт.

Зангезурский коридор послужит важнейшим стратегическим звеном, соединяющим международные транспортные коридоры “Восток-Запад” и “Север-Юг”».

По его словам, реализация инфраструктурных проектов усилит экономическую интеграцию и создаст новые возможности для региона.

«Этот коридор будет способствовать расширению торговли, логистики, туризма и создаст тысячи новых рабочих мест».

В завершение он отметил, что опыт Азербайджана демонстрирует потенциал постконфликтного восстановления как инструмента развития и устойчивости при условии долгосрочного планирования и системного подхода.

