Фарид Шафиев: «масштабы урбицида на территории Азербайджана сопоставимы с размерами Ливана»

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на международной панельной сессии «Возрождение и урбицид: устойчивое градостроительство и жизнестойкие сообщества», проходящей в рамках четвертого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«То, что вы видите сейчас, — это не голливудский фильм об апокалипсисе, это реальные кадры из этого региона, снятые в 2021 году, всего через несколько месяцев после окончания войны, когда эти территории были освобождены. Если бы вы посетили эти места сегодня, вы бы увидели совершенно иной пейзаж: восстановленные территории, недавно построенные дома, инфраструктуру, энергетические объекты, газопроводы и многое другое. За последние пять лет Азербайджан накопил значительный опыт в решении вопросов, связанных с реконструкцией городов», — отметил он.

По его словам, с данной темой связан ряд сопутствующих вопросов, включая сохранение культурного наследия, жизнестойкость и экологические вызовы. Соответственно, в рамках панельной сессии будет охвачен ряд пересекающихся проблем, касающихся строительства, развития и восстановления городов.