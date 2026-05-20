Находящиеся в Баку в рамках WUF13 мировые лидеры и высокопоставленные лица посетили Ичеришехер - ФОТО

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) наша страна превратилась в одну из ведущих мировых платформ в области градостроительства и устойчивого развития. Эта сессия, имеющая глобальное значение, объединяет представителей государств и правительств различных стран, руководителей международных организаций и экспертов по управлению городами, выступая принимающей стороной для важных дискуссий, связанных с городами будущего, сохранением культурного наследия и инновационными урбанистическими решениями.

В рамках WUF13 Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» внесло важный вклад в популяризацию богатого историко-культурного наследия Азербайджана на международном уровне, презентацию древних градостроительных традиций страны и донесение до мирового сообщества модели управления, реализуемой в сфере охраны культурного наследия.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Управления заповедника.

Отмечается, что в этом контексте Ичеришехер посетили заместитель председателя Совета министров Боснии и Герцеговины, министр внешней торговли и экономических связей Сташа Кошарац, Президент Республики Маврикий Дарамбер Гохуль, министр местного самоуправления Палестинской автономии Сами Хиджави, генеральный директор Фонда развития и кредитования муниципалитетов Палестинской автономии Мохаммад Рамахи, первая леди Республики Кения Рэйчел Руто, исполняющий обязанности заместителя генерального директора ЮНЕСКО по культуре, директор Центра всемирного наследия Лазаре Элунду Ассомо, а также заместитель премьер-министра Королевства Камбоджа, министр по управлению земельными ресурсами Сай Сам Ал и другие официальные представители.

Гостям была представлена подробная информация о месте Ичеришехер в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, проектах, реализуемых в направлении охраны историко-культурного наследия, подходе к управлению на основе модели living heritage - живого наследия, современных принципах градостроительства, цифровых решениях и работе, проводимой в направлении устойчивого развития.

Делегации поближе ознакомились с Гыз галасы, комплексом Дворца Ширваншахов, религиозно-архитектурным комплексом Сыратаглы, Бухарским караван-сараем, Музеем нумизматики, Музеем миниатюрного искусства, Информационным центром, домом и садом Бакинских ханов, а также другими историко-культурными объектами.