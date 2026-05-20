 Находящиеся в Баку в рамках WUF13 мировые лидеры и высокопоставленные лица посетили Ичеришехер - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Находящиеся в Баку в рамках WUF13 мировые лидеры и высокопоставленные лица посетили Ичеришехер - ФОТО

First News Media18:10 - Сегодня
Находящиеся в Баку в рамках WUF13 мировые лидеры и высокопоставленные лица посетили Ичеришехер - ФОТО

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) наша страна превратилась в одну из ведущих мировых платформ в области градостроительства и устойчивого развития. Эта сессия, имеющая глобальное значение, объединяет представителей государств и правительств различных стран, руководителей международных организаций и экспертов по управлению городами, выступая принимающей стороной для важных дискуссий, связанных с городами будущего, сохранением культурного наследия и инновационными урбанистическими решениями.

В рамках WUF13 Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» внесло важный вклад в популяризацию богатого историко-культурного наследия Азербайджана на международном уровне, презентацию древних градостроительных традиций страны и донесение до мирового сообщества модели управления, реализуемой в сфере охраны культурного наследия.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Управления заповедника.

Отмечается, что в этом контексте Ичеришехер посетили заместитель председателя Совета министров Боснии и Герцеговины, министр внешней торговли и экономических связей Сташа Кошарац, Президент Республики Маврикий Дарамбер Гохуль, министр местного самоуправления Палестинской автономии Сами Хиджави, генеральный директор Фонда развития и кредитования муниципалитетов Палестинской автономии Мохаммад Рамахи, первая леди Республики Кения Рэйчел Руто, исполняющий обязанности заместителя генерального директора ЮНЕСКО по культуре, директор Центра всемирного наследия Лазаре Элунду Ассомо, а также заместитель премьер-министра Королевства Камбоджа, министр по управлению земельными ресурсами Сай Сам Ал и другие официальные представители.

Гостям была представлена подробная информация о месте Ичеришехер в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, проектах, реализуемых в направлении охраны историко-культурного наследия, подходе к управлению на основе модели living heritage - живого наследия, современных принципах градостроительства, цифровых решениях и работе, проводимой в направлении устойчивого развития.

Делегации поближе ознакомились с Гыз галасы, комплексом Дворца Ширваншахов, религиозно-архитектурным комплексом Сыратаглы, Бухарским караван-сараем, Музеем нумизматики, Музеем миниатюрного искусства, Информационным центром, домом и садом Бакинских ханов, а также другими историко-культурными объектами.

Поделиться:
289

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 27 градусов тепла

Спорт

Завершился четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов - ФОТОРЕПОРТАЖ

Мнение

Кампания против посла Азербайджана в Турции: кто и зачем пытается раскачать союз ...

Общество

Названа стоимость билетов на поезд Баку - Тбилиси - Баку

Политика

Нефтепереработка в Центральной России парализована из-за атак БПЛА

Председатель Милли Меджлиса находится с рабочим визитом в России

Глава МИД АР провел обсуждения с представителем ЕС - ФОТО

Находящиеся в Баку в рамках WUF13 мировые лидеры и высокопоставленные лица посетили Ичеришехер - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Президенту Азербайджана присвоено звание почетного доктора Киевского вуза

ADSEA: В Баку продолжается откачка дождевой воды с подтопленных улиц

AZAL: Распространяющиеся в соцсетях кадры не соответствуют действительности - ВИДЕО

Ирада Зейналова: Я не русская, я - наполовину азербайджанка - ВИДЕО

Последние новости

Трамп: я поеду в Израиль и стану премьер-министром

Сегодня, 20:00

Нефтепереработка в Центральной России парализована из-за атак БПЛА

Сегодня, 19:45

В Хырдалане ребёнок на велосипеде едва не попал под машину — ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Председатель Милли Меджлиса находится с рабочим визитом в России

Сегодня, 19:15

«Карабах» выставил на трансфер Эльвина Джафаргулиева

Сегодня, 19:00

Завершился четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 18:45

Глава МИД АР провел обсуждения с представителем ЕС - ФОТО

Сегодня, 18:30

Находящиеся в Баку в рамках WUF13 мировые лидеры и высокопоставленные лица посетили Ичеришехер - ФОТО

Сегодня, 18:10

«Каждый населённый пункт получает свою идентичность»: как восстанавливаются освобождённые территории Азербайджана

Сегодня, 17:40

Вахид Гаджиев: «Разрушенные города Восточного Зангезура проходят масштабное возрождение»

Сегодня, 17:25

Фарид Шафиев: «масштабы урбицида на территории Азербайджана сопоставимы с размерами Ливана»

Сегодня, 17:20

Кампания против посла Азербайджана в Турции: кто и зачем пытается раскачать союз Баку и Анкары?

Сегодня, 17:19

Армянский министр объяснил, почему Ереван не раскрывает детали оружейного экспорта

Сегодня, 17:11

Вюсал Гусейнов: миграционная и градостроительная политики должны дополнять друг друга

Сегодня, 17:00

ООН-Хабитат: миграция выявляет готовность городских систем, а не создает проблемы

Сегодня, 16:58

США провели испытательный пуск Minuteman III

Сегодня, 16:45

Фуад Гусейнов: 320 тысяч переселенцев обеспечены жильем в рамках госпрограмм

Сегодня, 16:38

В Армении не ожидают повальной миграции из страны в случае либерализации визового режима с ЕС

Сегодня, 16:32

WUF13: интеграция миграции в городское планирование становится приоритетом

Сегодня, 16:30

«Мигранты — движущая сила городской трансформации»: Вюсал Гусейнов

Сегодня, 16:25
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25