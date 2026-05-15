После победы прошло пять лет: почему Bolt и 189 все еще показывают армянские топонимы в Ханкенди? - ФОТО

В редакцию 1news.az обратилась жительница Баку, столкнувшаяся с неуважением к территориальной целостности и истории Азербайджана со стороны международного сервиса такси Bolt.

По словам женщины, она отправилась в Ханкенди вместе с семьей. Целью поездки было показать детям родные края, которые на протяжении десятилетий находились под вражеской оккупацией, и привить им чувство гордости за восстановление исторической справедливости. Однако патриотическая поездка была омрачена инцидентом в цифровом пространстве.

Для удобства передвижения по городу с детьми женщина решила воспользоваться приложением Bolt. К своему глубокому возмущению, открыв карту в приложении, она обнаружила, что названия улиц и населенных пунктов в этом регионе до сих пор указаны на армянском языке, в соответствии с топонимами периода оккупации.

«Я хотела познакомить своих детей с подлинной историей Азербайджана. Заранее рассказала им о значении топонима Ханкенди – «селение хана», объяснила, что поселение было основано еще в конце XVIII века как место отдыха карабахских ханов. Но когда дело дошло до вызова такси, я столкнулась с крайне неприятным сюрпризом: на карте отображались вымышленные армянские названия. Как патриота своей страны, меня это глубоко оскорбило», — делится разочарованная читательница.

Она также подчеркнула, что решила придать этот случай огласке через СМИ, так как стандартные жалобы в службу поддержки зачастую игнорируются или остаются без предметного ответа.

«Обычно, когда мы пишем жалобы на конкретных водителей, это не приносит ощутимых результатов. Но здесь речь идет о принципиальном вопросе — идеологическом и государственном. Через ваше издание я хочу обратиться к руководству компании Bolt, чтобы они приняли во внимание это», — подытожила женщина.

Редакция 1news.az, получив жалобу от читательницы, решила провести собственный мониторинг работы других популярных сервисов заказа такси. Нашей целью было выяснить: является ли использование устаревших топонимов системной проблемой всех цифровых карт или же это недопустимая халатность отдельных компаний.

Результаты проверки оказались неоднозначными:

Первым делом мы решили сами убедиться в жалобе читательницы. Открыв приложение, мы действительно обнаружили, что топонимы в приложении Bolt отображаются некорректно.

Далее – мы проверили другой популярный сервис. Приложение компании Uber обслуживает город Ханкенди. На электронной карте службы корректно отображаются официальные азербайджанские названия улиц и локаций.

Служба такси 189 — к нашему большому сожалению, здесь ситуация оказалась аналогичной случаю с Bolt. Несмотря на то, что сервис принимает заказы в Ханкенди, на карте приложения всё еще высвечиваются армянские названия улиц и местности.

Отметим, что заказ такси в Yango действует только на территории Баку и Сумгайыта, соответственно, не обслуживает Карабах.

Таким образом, наше небольшое расследование выявило, что сразу два крупных игрока на рынке такси — Bolt и 189 — до сих пор не обновили свои картографические данные, тем самым допуская серьезную ошибку в вопросе территориальной принадлежности и истории региона.

В связи с этим редакция 1news.az направила официальные запросы в пресс-службы компаний Bolt и 189.

Согласно информации, предоставленной компанией Bolt, сервис является международной платформой, действующей в более чем 50 странах мира: «Для отображения картографических данных в нашем приложении используются услуги стороннего международного провайдера. По этой причине названия улиц и адресная информация, указанные в сервисе, основываются на данных именно этого источника».

Как прокомментировали в компании, ситуация, связанная с городом Ханкенди, также обусловлена спецификой предоставления данных сторонним провайдером и не формируется компанией Bolt самостоятельно. В связи с этим поставщику услуг уже направлено официальное обращение, и в настоящее время ожидается ответ.

Как сообщили нам в службе такси 189, в настоящее время в их приложении проводятся работы по обновлению: «Поскольку работа карт интегрирована с сервисом Google Maps, мы не имеем возможности прямого вмешательства в их картографические данные. Тем не менее, работы по совершенствованию системы продолжаются, и мы уже направили соответствующее обращение по данному вопросу. Мы надеемся, что в ближайшее время эта проблема будет устранена. Со своей стороны мы повторно обратимся в технический отдел, чтобы ускорить процесс и добиться окончательного решения данного вопроса».

Послесловие…

К большому сожалению, поднятая проблема остается крайне актуальной и затрагивает чувства каждого гражданина Азербайджана. Использование некорректных топонимов в популярных сервисах — это не просто технический недочет, а вопрос уважения к суверенитету страны и её истории.

С момента завершения Второй Карабахской войны прошло уже более пяти лет. А в сентябре 2023 года в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана, в Ханкенди был водружен наш Государственный флаг. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы международные и локальные компании обновили свои программные данные. Однако реальность такова, что на картах некоторых сервисов такси мы всё еще видим следы прошлого, которое навсегда осталось в истории.

Мы искренне надеемся, что это станет импульсом для оперативного исправления ситуации. И верим, что в ближайшее время и наши читатели, и все граждане страны, открывая любое приложение такси, будут видеть единственно верные — азербайджанские названия на карте нашей Родины.