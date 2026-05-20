«Каждый населённый пункт получает свою идентичность»: как восстанавливаются освобождённые территории Азербайджана

На полях 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) в Баку прошла панельная дискуссия «Возрождение и урбицид: устойчивое градостроительство и жизнестойкие сообщества», посвящённая вопросам постконфликтного восстановления, городского планирования и трансформации освобождённых территорий.

Как сообщает 1news.az, начальник отдела по управлению проектами на освобождённых территориях Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Рамиль Джахангиров в своём выступлении подчеркнул, что происходящие процессы в регионе следует рассматривать через призму комплексного городского восстановления.

«Что касается Азербайджана и того, как страна отреагировала на последствия урбицида, мы называем это процессом городского восстановления. Азербайджан выстроил очень мощную нормативно-правовую базу в области городского планирования и восстановления территорий. Для этой территории мы разработали генеральный план, который служит дорожной картой развития», — сказал Рамиль Джахангиров.

По его словам, уже утверждены детальные планы развития конкретных населённых пунктов.

«К настоящему моменту утверждены мастер-планы для восьми городов и более чем ста сёл. Эти мастер-планы стали дорожной картой для развития каждого населённого пункта. Координация всего процесса на самом высоком уровне и это один из ключевых факторов. Сюда относится и система специальных представительств, которых в общей сложности шесть», — подчеркнул он.

Рамиль Джахангиров также отметил уникальный характер задач, стоящих перед градостроителями в условиях возвращения населения.

«Это не традиционное местное самоуправление. Это управление в условиях восстановления, когда строительство идёт ежедневно и люди возвращаются домой», — заявил он.

По его словам, важным элементом планирования стало сохранение исторической памяти территорий.

«Одна из наших задач — сохранить для людей память места (genius loci). Архитектура современного Карабаха и Зангезура модернистская, но в ней прослеживаются исторические отсылки. Иногда архитектурные решения воссоздаются по фотографиям и даже по картинам. Цель в том, чтобы сохранить память и возродить территории не только как физическое пространство, но и как ментальную связь», — сказал Джахангиров.

Завершая выступление, он отметил, что каждый населённый пункт получает собственную архитектурную идентичность.

«Мы не просто планируем земельные участки. Мы формируем новый дизайнерский стиль для каждого города и села, что имеет большое значение для их будущей привлекательности», — заключил он.

Джамиля Суджадинова