Завершился четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов - ФОТОРЕПОРТАЖ

В Баку завершился четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает 1news.az, в четвертый день форума, организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана, прошли различные дискуссии, посвященные градостроительству, изменениям климата, инклюзивному городскому развитию и социальной жизнестойкости. Отметим, что в предыдущие дни форума обсуждались глобальный жилищный кризис, устойчивое развитие городов, цифровые урбанистические решения, климатическое финансирование, безопасные и инклюзивные города, а также восстановление пострадавших от войны территорий.

Отметим, что форум, начавшийся 17 мая, продлится до 22 мая.

Представляем вашему вниманию яркие фотографии четвертого дня 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).