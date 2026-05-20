Кампания против посла Азербайджана в Турции: кто и зачем пытается раскачать союз Баку и Анкары?

Развернувшаяся в последние дни в турецком сегменте социальных сетей кампания против посла Азербайджана в Анкаре Рашада Мамедова все больше напоминает не стихийную полемику, а скоординированную информационно-политическую атаку на саму модель азербайджано-турецкого стратегического союза.

Настолько синхронной оказалась риторика, подозрительно одинаковыми - тезисы, а политический момент для запуска этой кампании - весьма чувствительным.

Поводом стало интервью Рашада Мамедова турецкой газете Cumhuriyet, в котором он изложил позицию Баку по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией. Однако принципиально важно другое: азербайджанский посол не сказал ничего нового или противоречащего официальной линии Анкары. Напротив, он фактически повторил подход, который ранее неоднократно озвучивался в Турции на самом высоком уровне.

На вопрос о том, препятствует ли Азербайджан открытию турецко-армянской границы, Рашад Мамедов ответил предельно четко: «Мы проводим согласованную политику с Турцией, постоянно находимся в контакте с Министерством иностранных дел Турции. Процессы нормализации Армения-Турция и Армения-Азербайджан идут параллельно. Мы координируем шаги и движемся шаг за шагом. В Конституции Армении содержатся территориальные претензии к Азербайджану. После выборов 7 июня они внесут изменения в Конституцию, проведут референдум. После устранения территориальных претензий парафированное в США мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией будет подписано. После этого откроются армяно-турецкие и армяно-азербайджанские границы».

Эта позиция полностью совпадает с заявлениями министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который неоднократно подчеркивал: нормализация отношений с Ереваном напрямую связана с достижением устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. «Как только будет подписано мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, мы откроем пограничные ворота, - заявлял глава турецкой дипломатии. В другой формулировке Фидан отмечал: «Как только будет поставлена окончательная подпись под соглашением Азербайджана с Арменией, мы быстро приступим к нормализации отношений с Арменией». Более того, Анкара неоднократно давала понять, что преждевременное открытие границы несет в себе риски для самого переговорного процесса. По словам Фидана, если Турция нормализует отношения с Арменией до заключения мирного соглашения с Баку, Ереван может утратить ключевой стимул к завершению переговоров. «А мы не хотим замороженного конфликта на Южном Кавказе», - подчеркивал министр.

Схожей позиции придерживаются и представители старой дипломатической школы Турции. Глава анкарского Центра евразийских исследований (AVİM), бывший посол Турции в ряде европейских стран и международных структур Алев Кылыч прямо заявил, что основной целью и приоритетом Турции на Южном Кавказе являются долгосрочная стабильность и мир, достичь которых невозможно без мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Анкара осознает, что нормализация отношений с Арменией в отрыве от усилий по обеспечению прочного мира между Баку и Ереваном не обеспечит желаемой стабильности в регионе, поэтому четко координирует свои действия с Азербайджаном, сказал он в интервью Азертадж. По его словам, власти Турции считают, что в случае немедленной нормализации отношений с Арменией и открытия для Еревана «окна» на Запад в отрыве от мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, Ереван может затянуть переговоры с Баку и, как результат, цели самой Турции в плане стабильности на Южном Кавказе достигнуты не будут: «Тот факт, что граница с Арменией сегодня остается закрытой – не каприз Турции, а отражение реального анализа процессов. Анкара не против нормализации и добрососедских отношений с Ереваном, но настаивает на первостепенности мирного соглашения с Азербайджаном. Наша страна дает понять, что без стабильности на Южном Кавказе нет смысла в спешке с нормализацией турецко-армянских связей. Данный подход отражает общую позицию государственных структур Турции». «Результаты процесса по нормализации отношений между Арменией и Турцией зависят от мирных отношений Армении с Азербайджаном. Цель Турции - добиться мира, стабильности и развития в регионе», - отметил он. Эксперт также подчеркнул, что текст конституции Армении вызывает обеспокоенность не только в Азербайджане, но и в Турции: «Поэтому изменение законодательства Армении – обязательное условие для устойчивого мира в регионе».

На этом фоне особенно удивительно, что слова азербайджанского посла, полностью укладывающиеся в официальную позицию турецкого государства, вызвали столь нервную реакцию части турецкого политико-медийных кругов. Некоторые журналисты и бывшие дипломаты начали публично требовать вызова посла Азербайджана в МИД Турции и выражения ему протеста. Возникает закономерный вопрос: что именно вызвало раздражение? Сами слова посла, или тот факт, что процессы на Южном Кавказе сегодня уже невозможно выстраивать вне тесной координации Баку и Анкары?

В том же интервью Рашад Мамедов прокомментировал и постепенное смягчение торговых ограничений между Турцией и Арменией. Его слова фактически описывают уже действующую модель поэтапной региональной нормализации: «Мы делаем небольшие шаги, Азербайджан тоже предпринимает шаги. Азербайджан также начал торговлю. Мы уже играем роль в энергетической безопасности Армении». Посол напомнил о поставках азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также о транзите через территорию Азербайджана зерна из Казахстана и России. «И мы говорим им, что, если будет мир, ваша безопасность станет лучше. Турция тоже делает небольшие шаги».

Эти заявления особенно важны, поскольку наглядно демонстрируют, что Баку не выступает против нормализации турецко-армянских отношений как таковой. Напротив, Азербайджан - как инициатор и ключевой драйвер мирной повестки – сам непосредственно участвует в постепенном процессе экономической и логистической стабилизации региона.

Именно поэтому нынешняя информационная кампания выглядит столь искусственно. По сути, кажется, что атаки направлены не против отдельных дипломатических формулировок, а против самой модели азербайджано-турецкой координации, ставшей основой новой региональной конфигурации.

Особое внимание вызывает и политический контекст происходящего. Армения вступает в важный внутриполитический период – в стране предстоят судьбоносные выборы, а Южный Кавказ остается в фазе активной дипломатической трансформации. В этих условиях любые попытки вывести турецко-армянскую повестку в отдельный двусторонний трек без учета позиции Азербайджана объективно противоречат сложившемуся балансу сил.

Подобные попытки предпринимались и раньше - достаточно вспомнить «футбольную дипломатию», «цюрихские протоколы» или недавнюю инициативу Эммануэля Макрона, пытавшегося «символически» использовать армяно-турецкую границу как самостоятельный геополитический сюжет.

Однако ни одна из попыток внешних игроков превратить армяно-турецкую тематику в отдельный геополитический трек не изменила базовую реальность - ключевые процессы на Южном Кавказе сегодня выстраиваются вокруг тесной координации Азербайджана и Турции. Фактически именно союз Баку и Анкары является центральным элементом новой региональной архитектуры и одним из главных факторов стабильности на Южном Кавказе. Попытки игнорировать этот фактор или вывести его за рамки переговорной логики неизбежно сталкиваются с политической реальностью.

Именно поэтому нынешняя информационная атака на азербайджанского посла выглядит не как спор вокруг отдельных дипломатических формулировок, а как раздраженная реакция тех кругов, которые до сих пор не готовы принять региональную реальность - новую геополитику на Южном Кавказе больше невозможно выстраивать в обход союза Азербайджана и Турции.

И, что самое главное, - любые попытки внести разлад в этот союз обречены на провал.