Погода на четверг: В Баку ожидается до 27 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 21 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых местах возможны кратковременные небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Северо-восточный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днём 22-27° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днём – 60-65%.

В регионах Азербайджана, начиная с западных районов утром, в некоторых местах ожидаются периодические осадки. В отдельных районах они могут быть интенсивными, возможны грозы и град, в высокогорных районах - снег. Вечером 21 числа осадки могут несколько усилиться. В отдельных местах временами возможен туман. Днём восточный ветер в некоторых районах может периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днём 22-27° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днём 15-20° тепла, в отдельных местах - до 23° тепла.